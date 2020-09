A chegada do Sporting esta tarde a Alverca, onde defronta o Valladolid, deve ter provocado um misto de sensações entre a comitiva leonina.

Apesar de o jogo ser à porta fechada, a aguardar pela chegada do autocarro estavam cerca de duas dezenas de elementos da claque Juventude Leonina, com tarjas de protesto e pedidos de demissão para o presidente da SAD, Frederico Varandas, bem como para o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, mas também com cânticos e incentivos para a equipa.

O Sporting-Valladolid joga-se a partir das 20 horas desta sexta-feira. É mais um jogo de pré-época para os lisboetas, agora contra a formação espanhola, que pode ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.