O FC Porto divulgou alguns dos nomes de antigos craques que vão disputar o jogo solidário com o Real Madrid no dia 29 de março no Estádio Santiago Bernabéu.

O jogo, que assinala a 11.ª edição do «Corazón Classic Match, Unidos pelas Crianças», organizado pela Fundação Real Madrid e a que o FC Porto se associa, disputar-se-à às 11 horas da manhã (horário de Portugal Continental) e os bilhetes têm um custo unitário de cinco euros.

Do lado do FC Porto, os adeptos poderão ver Vítor Baía, Deco, Bosingwa e Raúl Meireles, enquanto na formação espanhola vão voltar a vestir a camisola Kaká, Roberto Carlos, Seedorf e Arbeloa.