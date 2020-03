O FC Porto divulgou mais dois nomes de antigos craques que vão disputar o jogo solidário com o Real Madrid no dia 29 de março no Estádio Santiago Bernabéu: Rui Barros e Maniche.



Os dois ex-futebolistas dos dragões juntam-se a Marek Cech, Costinha, Postiga, Domingos Paciência, Bosingwa, Meireles, Vítor Baía e Deco entre os elementos já confirmados. Por sua vez, o emblema espanhol já adiantou as presenças de Arbeloa, Kaká, Roberto Carlos e Seedorf.



O jogo, que assinala a 11.ª edição do «Corazón Classic Match, Unidos pelas Crianças», organizado pela Fundação Real Madrid e a que o FC Porto se associa, disputar-se-à às 11 horas da manhã (horário de Portugal Continental) e os bilhetes têm um custo unitário de cinco euros