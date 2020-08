O Benfica divulgou nas redes sociais um vídeo com os quatro golos apontados no jogo-treino diante do Belenenses, realizado na terça-feira.

Seferovic, Gilberto, Jota e Diogo Gonçalves foram os autores dos golos.

O primeiro numa jogada de contra-ataque, o segundo numa combinação na área, o terceiro através de um remate de fora da área que desviou num defesa e o quarto após boa jogada individual de Diogo Gonçalves.