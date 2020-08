O Rennes é possível adversário do Benfica, em particular a jogar-se no próximo dia 5, na Luz.

O jogo de preparação para os encarnados ainda está por confirmar - o que pode acontecer em breve, mas a equipa francesa que se estreia na Liga dos Campeões nesta época poderá ser um dos últimos testes da formação de Jorge Jesus antes do primeiro compromisso oficial da temporada: a pré-qualificação da Champions, agendada para 15 ou 16 de setembro e cujo sorteio é nesta segunda-feira.

O Benfica joga neste domingo com o Bournemouth na Luz e na quarta-feira com o Sp. Braga. O Rennes já começou a temporada, defronta neste sábado o Montepellier e viria à Luz em fim de semana de pausa para as seleções.