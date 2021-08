A seleção da Liga norte-americana de futebol venceu a equipa do campeonato mexicano por 3-2 no desempate por grandes penalidades, depois de um empate a 1-1 no tempo regulamentar. Nani deu nas vistas ao falhar um dos penáltis.

Em Los Angeles, o jogo das «estrelas» entre as seleções dos dois campeonatos chegou a ser interrompido, aos 11 minutos, enquanto se ouviam cânticos homofóbicos vindos das bancadas. A situação foi rapidamente resolvida e o jogo foi retomado, com a equipa do México a marcar pouco depois, aos 20 minutos, por intermédio do uruguaio Jonathan Rodríguez, que passou pelo Benfica em 2014/15. Só na segunda parte é que a equipa norte-americana conseguiu igualar o marcador, através do defesa colombiano Jesús Murillo, aos 53 minutos.

Nani entrou em campo aos 76 minutos e participou no desempate por grandes penalidades. O croata Damir Freilach, o húngaro Dániel Salloi e o mexicano Ricardo Pepi marcaram para as ‘estrelas’ da MLS, contra as penalidades de Rubens Sambueza e Luis Romo, para os mexicanos. Nani acabou por falhar uma das decisões, mas em nada interferiu no resultado, já que o guarda-redes dos New England Revolution Matt Turner defendeu dois penátlis, sendo eleito o homem do jogo.