A luta pela subida à Liga teve um importante capítulo na manhã deste sábado, com a visita do líder da II Liga, o Nacional, à casa do Mafra, terceiro classificado.

E aquilo que se pode dizer é que nenhuma das equipas saiu com um sorriso no rosto com o empate (1-1) que se registou.

O Mafra porque esteve a ganhar durante grande parte do jogo – e porque a vitória fazia a equipa subir ao terceiro lugar, apenas a dois pontos do primeiro -; e o Nacional porque pode ver o Farense igualar os 40 pontos que lhe dão a liderança.

Os golos da partida foram marcados por Zé Tiago (11m) e Camacho (74m).