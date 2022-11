Esta segunda-feira é acima de tudo o dia de sorteios da UEFA, com quatro equipas portuguesas atentas à definição dos próximos adversários nas respetivas competições.

A partir das 11h00 (hora de Portugal Continental), FC Porto e Benfica surgem no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões como primeiros classificados dos respetivos grupos, esperando um dos seguintes oponentes: Inter Milão, Liverpool, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Leipzig ou o Milan.

O FC Porto ainda pode defrontar o Paris Saint-Germain, que estava no grupo do Benfica, assim como os encarnados têm a possibilidade de serem emparelhados com o Club Brugge, rival dos dragões na fase de grupos.

O sorteio do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa está agendado para as 12h00, com o Sporting – oriundo da Liga dos Campeões - à espera de um dos seguintes oito possíveis adversários: Manchester United, AS Roma, PSV Eindhoven, Rennes, Union Berlim, Midtjylland, Nantes e Mónaco.

Por fim, a partir das 13h00, é a vez do sorteio do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência. O Sp. Braga, oriundo da Liga Europa, poderá enfrentar Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan, Dnipro, Gent, Cluj e Basileia.

A 12,ª jornada da Liga portuguesa encerra com um Desp. Chaves-Santa Clara, a partir das 20h15.

Destaque ainda para a seleção nacional de hóquei em patins, que inicia a defesa do título com um duelo frente à França, na primeira jornada do Grupo A do Campeonato do Mundo, que se realiza até dia 13 na Argentina. O jogo está agendado para as 22h45 desta segunda-feira.

Sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça, às 11:00 (horas de Lisboa).

Sorteio do play-off da fase a eliminar da Liga Europa, em Nyon, na Suíça, às 12:00 (hora de Lisboa).

Sorteio do play-off da fase a eliminar da Liga Conferência, em Nyon, na Suíça, às 13:00 (horas de Lisboa).

I Liga, 12.ª jornada:

Desportivo de Chaves - Santa Clara, 20:15 (SportTV1).

II Liga, 12.ª jornada:

Trofense - Benfica B, 18:00 (SportTV+).

Liga espanhola, 13.ª jornada (horas de Lisboa):

Rayo Vallecano - Real Madrid, 20:00 (Eleven 1).

Hóquei em patins

Campeonato do Mundo masculino, em San Juan, até 13 (horas de Lisboa):

fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo A:

Chile - Itália, 20:30

Portugal - França, 22:45

Grupo B:

Moçambique - Angola, 18:15

Argentina - Espanha, 01:00 (dia 08 em Lisboa)