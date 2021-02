O Estoril venceu este domingo o Leixões, por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da II Liga. Os canarinhos regressam assim à liderança do campeonato, ainda que com mais um jogo.

André Vidigal fez, aos 71 minutos, o único golo da partida.

O Estoril subiu assim ao primeiro lugar, com 44 pontos, mais dois do que a Académica, que só joga na segunda-feira com o Feirense, em Santa Maria da Feira. Já o Leixões sofreu a segunda derrota consecutiva no seu reduto, mantendo-se no 11.º lugar com 23 pontos.