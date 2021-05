O Arsenal venceu esta quarta-feira o Chelsea, em Stamford Bridge (0-1), num dérbi londrino referente à 36.ª jornada da Premier League.



O jovem Emile Smith-Rowe marcou o único golo do encontro, após assistência de Pierre-Emerick Aubameyang, ao minuto 16.



O Chelsea procurou evitar a derrota e esteve muito perto do 1-1 nos instantes finais. Zouma atirou à baliza e Leno desviou a bola para a trave. Na recarga, Giroud acertou novamente no ferro da baliza do Arsenal.



Com este resultado, o Arsenal fica a apenas três pontos do quinto lugar, à condição, já que o West Ham tem um jogo a menos. O Chelsea segue na quarta posição.