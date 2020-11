O Benfica resgatou um ponto na visita ao Rangers (2-2), recuperando de uma desvantagem de dois golos na reta final do encontro. Gonçalo Ramos e Pizzi saíram do banco para dar outra clarividência ao processo ofensivo dos encarnados, que ficaram desta forma mais perto do apuramento para a próxima fase da Liga Europa.



Rangers e Benfica dividem a liderança no Grupo D, com cinco pontos de vantagem sobre Lech Poznan e Standard Liège. Assim, ambos podem garantir o apuramento na quinta jornada. A equipa de Jorge Jesus recebe o Lech Poznan.

O treinador deparou-se com várias contrariedades na preparação deste encontro em Glasgow. Weigl, Taarabt e Darwin Nuñez estão afastados devido a testes positivos de covid-19, Otamendi cumpriu castigo e o departamento clínico tem quatro pacientes: André Almeida, Todibo, Pedrinho e Nuno Tavares.

Para além dos indispensáveis ajustes no processo, o treinador do Benfica decidiu apostar em Helton Leite e Chiquinho no onze, deixando no banco Vlachodimos e Pizzi. O guarda-redes brasileiro cumpriu o segundo jogo consecutivo na baliza encarnada, sem grandes culpas nos golos sofridos (no primeiro, defendeu por instinto e a bola não saiu da zona de perigo, é certo).



FILME DO JOGO

O Rangers entrou praticamente a vencer e aproveitou as gritantes fragilidades defensivas do lado encarnado. Grimaldo começou por perder um duelo à esquerda, a bola viajou para o flanco contrário, Barisic cruzou para a área e seguiram-se três remates sem que a defensiva do Benfica conseguisse afastar o perigo. Roofe cabeceou para defesa vistosa de Helton Leite, a bola ficou por ali e Tavernier subiu para cabecear à trave. À terceira, Arfield inaugurou a contagem.

Os encarnados tinham de correr atrás do prejuízo mas, verdade seja dita, foram a passo para a baliza contrária. Perderam tanto tempo, criaram tão pouco perigo pelos flancos e pelo centro que a equipa escocesa viria a agradecer e a marcar novamente, já quando Jorge Jesus tinha lançado as bases para a resposta portuguesa.

Pizzi e Diogo Gonçalves já estavam em campo quando Roofe (69m) concluiu um lance simples de ataque com um remate fabuloso de fora da área, perante a passividade de Vertonghen. Porém, os últimos vinte minutos do Benfica foram simplesmente avassaladores.

Jorge Jesus lançou Gonçalo Ramos, recuou Diogo Gonçalves para lateral direito e a equipa portuguesa partiu para cima do adversário. Ao 77.º minuto de jogo, após um remate falhado de Seferovic, Gonçalo Ramos insistiu e Tavernier acabou por marcar um autogolo.

Pouco tempo depois, o melhor momento do encontro. Rafa e Pizzi combinaram, com uma sublime intervenção de Gonçalo Ramos pelo meio, e o médio finalizou com o pé esquerdo na área, resgatando um ponto para os encarnados. De repente, espalhou-se a sensação de que o Benfica tinha plenas condições para garantir o triunfo, mesmo perante as inúmeras ausências. Acordou tarde para isso.