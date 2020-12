O Benfica empatou nesta quinta-feira com o Standard Liège, na Bélgica (2-2), em encontro referente à 6.ª jornada do Grupo D da Liga Europa. Face ao triunfo do Rangers frente ao Lech Poznan, são os escoceses a terminar no primeiro lugar do grupo, remetendo os portugueses para a segunda posição.



O Standard colocou-se por duas vezes em vantagem, por Raskin (12m) e Tapsoba (60m), mas o Benfica soube sempre responder em poucos minutos, por Éverton (16m) e Pizzi (67m). O último golo do encontro surgiu numa grande penalidade conquistada pelo jovem João Ferreira, muito contestada pelos locais.



O Rangers termina assim na frente (14 pontos), seguindo pelo Benfica (12), o Standard Liège (4) e por fim o Lech Poznan (3).