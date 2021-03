A Macedónia do Norte garantiu esta quarta-feira um dos resultados mais surpreendentes da fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, vencendo a Alemanha por 2-1.



A seleção capitaneada por Ristovski, antigo lateral do Sporting, estragou a noite de Joachim Low, que fez o último jogo em apuramentos para Mundiais como selecionador da Alemanha. Depois do Europeu, vai abandonar o cargo.



Em jogo do Grupo J, Goran Pandev (45m) inaugurou o marcador para os macedónios, Gundogan ainda anulou a desvantagem na conversão de uma grande penalidade (63m) mas Eljif Elmas fixou o resultado final ao minuto 85.



Nos outros encontros, destaque para a Arménia, que somou a terceira vitória, desta vez frente à Roménia (3-2), e lidera o grupo. A Islândia garantiu o triunfo no Liechtenstein (1-4).



Arménia lidera com nove pontos, Macedónia do Norte passa a ocupar o segundo lugar com seis, os mesmos que a Alemanha, remetida para a terceira posição.