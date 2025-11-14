Jéssica Rodrigues e Afonso Silva estabeleceram novos recordes nacionais nos 1.000 e 5.000 metros, respetivamente, na primeira etapa das Taças do Mundo de patinagem de velocidade no gelo, que estão a decorrer em Salt Lake City, nos Estados Unidos.

A madeirense, que já tinha fixado o recorde nacional dos 1.000 metros há pouco mais de duas semanas em Inzell, na Alemanha, com 01.19,24 minutos, voltou a melhorar o registo, desta vez concluindo a prova em 01.19,07 minutos.

Jéssica Rodrigues ficou, ainda assim, a 1,07 segundos de garantir o tempo mínimo para os Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam em fevereiro do próximo ano em Milão-Cortina.

Afonso Silva, apesar do novo recorde nacional (superou em mais de três segundos o anterior melhor registo, pertencente a Diogo Marreiros desde outubro de 2021), ficou a 2,31 segundos dos mínimos olímpicos, ao completar os 5.000 metros em 06.32,31 minutos.

Apesar de não terem alcançado já os tempos mínimos que lhes poderão permitir entrar nos rankings de apuramento para os próximos Jogos de Inverno, Jéssica Rodrigues e Afonso Silva terão mais três oportunidades para o conseguirem nas restantes três etapas das Taças do Mundo: em Calgary, no Canadá, de 21 a 23 de novembro, Heerenveen, nos Países Baixos, entre 05 e 07 de dezembro, e Hamar, na Noruega, de 12 a 14 do mesmo mês.

Os atletas portugueses de patinagem de velocidade no gelo e de bobsleigh disputam nas próximas semanas as derradeiras provas de acesso aos Jogos Olímpicos de Inverno.

Portugal já tinha garantido três quotas olímpicas. Uma no esqui de fundo masculino e duas no esqui alpino - repartidas por cada género - mas falta definir quem as irá ocupar, num processo de seleção que vai ser influenciado pelo lugar que os atletas atinjam no ranking da Federação Internacional de Esqui (FIS).