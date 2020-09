Foram vários os portugueses em ação esta tarde/noite na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, na qual o Rio Ave bateu o Borac, por 2-0.

Desde logo, Bruno Gama marcou na derrota do Aris, da Grécia, na receção aos ucranianos do Kolo Kovalivka, por 2-1. Miguel Silva foi titular na goleada do APOEL frente ao Kaisar Kyzylorda (André Geraldes não saiu do banco), tal como Rui Silva e Domingos Duarte, titulares na vitória do Granada com o Teuta.

Tiago Rodrigues foi suplente utilizado no triunfo do CSKA Sofia ante o BATE. Já o Hapoel Beer Sheva, de Miguel Vítor e Josué, bateu o Laci por 2-1 com dois golos nos descontos, aos 90+1 e 90+3 minutos. Por último, João Pedro capitaneou o Apollon na vitória com o OFI Crete.

Nota ainda para o Milan, que venceu na Irlanda o Shamrock Rovers, com golos de Ibrahimovic e Çalhanoglu. Rafael Leão não constou na ficha de jogo.

Resultados e apurados da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa:

Kaisar Kyzylorda-APOEL, 1-4

Ventspils-Rosenborg, 1-5

Renova-Hadjuck Split, 0-1

Ararat Armenia-Fola, 4-3

Astana-Buducnost, 0-1

Teuta-Granada, 0-4

Lincoln Red Imps-Rangers, 0-5

Kups-Slovan Bratislava, 2-1

Botosani-Shkendija, 0-1

Bodo/Glimt-Zalgiris, 3-1

Goteborg-Copenhaga, 1-2

Lokomotiv Plovdiv-Tottenham, 1-2

Netfci Baku-Galatasary, 1-3

Riteriai-Liberec, 1-5

Flora-KR Reykjavik, 2-1

Ljubjlana-Zrinjski, 2-3

Connahs-Dínamo Tbilsi, 0-1

CSKA Sofia-BATE, 2-0

Djurgarden-Europa FC, 2-1

Hibernians-MOL Fehervar, 0-1

Laci-Hapoel Beer Sheva, 1-2

Lokomotiv Tbilisi-Dínamo Moscovo, 2-1

OFI Crete-Apollon, 0-1

Sf.Gheorghe-Partizan, 0-1

Inter Escaldes-Dundalk, 0-1

Aris-Kolos Kovalivka, 1-2

Borac-Rio Ave, 0-2

Kukesi-Wolfsburgo, 0-4

Piast Gliwice-Hartberg, 3-2

Shamrock Rovers-Milan, 0-2

Sileks-Drita, 0-2

St. Liège-Bala, 2-0

Mura-Aarhus, 3-0

Viking-Aberdeen, 0-2

Linfield-Floriana, 0-1

Osijek-Basileia, 1-2

Servette-Reims, 0-1

Honved-Malmo, 0-2

Coleraine-Motherwell, 2-3

Streda-Jablonec, 5-3

Backa Topola-FCSB, 6-7

Jogos da 3.ª pré-eliminatória:

Sarajevo-Budocnost

Sheriff-Dundalk

Ararat-Celje

Riga/Tre Fiori-Celtic

KuPS-Suduva

Legia-Drita

KÍ-Dínamo Tbilisi

Djurgarden-Cluj

Floriana-Flora

Mura-PSV

Malmo-Lokomotiv Zagreb

Sporting-Aberdeen

Charleroi-Partizan

Rosenborg-Analyaspor

Wolfsburgo-Desna Chernihiv

Fehervar-Reims

Granada-Lokomotiv Tbilisi

Rijeka-Kolos Kovalivla

St. Gallen-AEK

LASK-Dunajska

Milan-Bodo Glimt

Shkendija-Tottenham

St. Liège-Vojvodina

Rostov-Maccabi Haifa

Willem II-Rangers

Apollon-Lech

Besiktas-Rio Ave

Hapoel Beer Sheva-Piast Gliwice

Basileia-Anorthosis

Galatasaray-Hadjuk Split

Viktoria Plzen-SonderjyskE

APOEL-Zrinjski

CSKA Sofia-B36

FCSB-Slovan Liberec