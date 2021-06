Uma fase de grupos digna de um candidato ao título.



A Bélgica é sinónimo de perfeição neste Europeu. Mesmo com oito alterações na equipa inicial, os «diabos vermelhos» bateram a Finlândia por 2-0 no fecho do grupo B e indiretamente ajudou Portugal.



O jogo não foi brilhante, longe disso. Conscientes de que o empate poderia dar o apuramento, os finlandeses aguentaram o ímpeto adversário e foram adiando, ao máximo, o golo belga.



Depois de um par de remates de Witsel e de Leandro Trossard por cima da baliza de Hrádecky, a melhor oportunidade da equipa de Roberto Martínez foi «inventada» por Kevin De Bruyne e finalizada por Lukaku. Desta feita, o avançado do Inter não revelou a eficácia dos últimos jogos.



Esse lance abriu ligeiramente o jogo e pouco depois, numa saída rápida, o guarda-redes finlandês negou o golo a Doku. A Bélgica acentuava a pressão e assim continuou na segunda parte e foi valendo Hrádecky a segurar o nulo.



O guarda-redes do Bayer Leverkusen fez uma defesa sensacional a remate de Eden Hazard, quase na pequena área. Dois minutos depois, aos 65 minutos, Lukaku marcou, mas o golo foi anulado pelo VAR por posição irregular o avançado.



A resistência nórdica terminou ao minuto 74. No melhor pano cai a nódoa, não é? Hrádecky, até então o melhor em campo, viu o cabeceamento de Vermaelen bater na trave, desviar no seu braço e entrar na sua baliza.



Cruel.



A Finlândia abriu-se na tentativa de chegar ao empate e foi penalizada com o 0-2: Lukaku dominou na área com O'Shaughnessy na suas costas, rodou e fuzilou Hrádecky. Com este resultado, a Finlândia terminou como terceira classificada, mas tem diferença de golos negativa (-2), o que «ajuda» Portugal na luta como um dos melhores terceiros.



Por seu turno, a Bélgica enviou uma mensagem clara à concorrência. Cuidado com estes «diabos».