Paul Pogba foi distinguido como o homem do jogo no duelo entre França e Alemanha, do grupo F.



O médio do Manchester United encheu o campo e «inventou» as melhores jogadas de perigo dos campeões mundiais. Além disso, o francês está envolvido no lance que resultou no autogolo de Hummels com um passe sensacional de trivela.





Lista de todos os Homens do Jogo:

Itália-Turquia: Leonardo Spinazzola (Itália)

País de Gales-Suíça: Breel Embolo (Suíça)

Dinamarca-Finlândia: Christian Eriksen (Dinamarca)

Bélgica-Rússia: Romelu Lukaku (Bélgica)

Inglaterra-Croácia: Raheem Sterling (Inglaterra)

Áustria-Macedónia do Norte: David Alaba (Áustria)

Países Baixos-Ucrânia: Denzel Dumfries (Países Baixos)

Escócia-República Checa: Patrik Schick (República Checa)



Polónia-Eslováquia: Milan Skriniar (Eslováquia)



Espanha-Suécia: Victor Lindelof (Suécia)

Hungria-Portugal: Cristiano Ronaldo (Portugal)



França-Alemanha: Paul Pogba (França)