O Académico de Viseu venceu com reviravolta em Penafiel (2-1), numa partida referente à 27.ª jornada da II Liga.



Os durienses chegaram ao intervalo em vantagem graças a um golo de Rui Pedro, avançado que fez a formação no FC Porto. No entanto, os viseenses acabaram por reagir na segunda parte com golos de Carter (60m) e Ayongo (83m).



Com este triunfo o Académico de Viseu chegou aos 27 pontos e assumiu provisoriamente o 13.º lugar. Por sua vez, o Penafiel somou o quarto jogo sem vencer e segue no sétimo posto com 37 pontos.