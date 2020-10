Vizela e Desportivo de Chaves empataram (1-1) esta segunda-feira, no encerramento da quinta jornada da II Liga.



Os vizelenses, em inferioridade numérica mais de meia hora, estiveram em vantagem até aos 90 minutos. Francis Cann adiantou o Vizela, aos 61 minutos, com um remate frontal a coroar a superioridade da equipa no jogo, mas Zé Tiago, aos 90, restabeleceu a igualdade, na transformação de uma grande penalidade a castigar uma entrada faltosa sobre João Reis na área dos locais.



As duas equipas segue empatadas no 5.º lugar com oito pontos.