O Estoril venceu a Oliveirense, fora de portas, em jogo da 9.ª jornada da II Liga, e aproximou-se do líder Mafra.



O golo dos «canarinhos» surgiu na sequência de uma bola parada estudada. Zé Valente levantou para a área, Hugo Basto desviou e Harramiz encostou à boca da baliza (16m).



Com esta vitória, o Estoril chegou aos 19 pontos e está a dois do líder Mafra, sendo que ainda tem uma partida em atraso. Por sua vez, a Oliveirense é 13.ª com oito pontos.