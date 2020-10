O Mafra sofreu a primeira derrota na II Liga em Penafiel, em jogo da quinta jornada da prova.



Os penafidelenses marcaram primeiro por intermédio de Wagner, logo aos seis minutos. A equipa de Filipe Cândido igualou a abrir a segunda parte por Guilherme Ferreira.



No entanto, o conjunto de Pedro Ribeiro chegou novamente à vantagem com um golo de Henrique, que estava há cinco minutos em campo. O resultado final foi fixado por Mateus na transformação de uma grande penalidade (72m).



Com esta vitória, o Penafiel chegou aos nove pontos e colou-se a Estoril e Feirense, que ainda não jogaram. O Mafra é líder com 12 pontos.