O Mafra é o novo líder isolado da II Liga após vencer com reviravolta, o Varzim, em jogo da oitava jornada.



Os poveiros marcaram primeiro por intermédio de Luís Pedro logo aos 15 minutos. No entanto, a equipa de Miguel Leal concedeu o empate nos minutos finais da primeira metade. Marcou Rodrigo Martins para a formação da casa.



Na segunda parte o Mafra alcançou a reviravolta com um golo de Tomás Domingos e confirmou a vitória por Abel Camará já nos minutos finais.



Assim, o conjunto de Filipe Cândido chegou aos 18 pontos e tem mais um que Feirense e Académica. Por seu turno, o Varzim ocupa o último lugar com cinco pontos.