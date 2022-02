Num jogo sem público nas bancadas, o Nacional bateu o Penafiel por 3-0, em jogo da 22.ª jornada da II Liga.



Os insulares conseguiram desbloquear o marcador ao minuto 26 por Júlio César. Na sequência de um livre, Vítor Gonçalves atirou ao ferro e na recarga, o central fez o 1-0.



Na segunda metade a equipa de Rui Borges fez a estocada final no encontro graças a um golo de Róchez aos 77 minutos. Dudu fixou o resultado final a três minutos dos noventa.



Esta vitória permitiu ao Nacional chegar aos 36 pontos e ficar a quatro, ainda que provisoriamente, do terceiro lugar ocupado pelo Benfica B. Por seu turno, o Penafiel é 8.º com 30 pontos.



Classificação da II Liga