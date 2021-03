Num jogo em atraso da segunda jornada da II Liga, Vilafranquense e Penafiel não foram além de um empate sem golos.



Os durienses viram concluída uma série de dois triunfos consecutivos enquanto o conjunto da casa voltou a pontuar depois de uma derrota no fim de semana contra o Casa Pia. Este foi, de resto, o primeiro ponto somado por Carlos Pinto, técnico que sucedeu a João Trabalhou no comando técnico do clube de Vila Franca de Xira.



O Penafiel ocupa o sétimo lugar com 36 pontos e está a nove do terceiro classificado. Por sua vez, o Vilafranquense é 14.º com 23 pontos, igualou o Cova da Piedade e está cinco pontos acima da zona de descida.