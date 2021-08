O Vilafranquense somou os primeiros pontos na II Liga ao empatar a uma bola na receção ao Covilhã, em jogo da terceira jornada da prova.



A equipa liderada por Carlos Pinto desbloqueou o marcador aos 61 minutos por intermédio do argelino Mouhamed Belkheir. No entanto, os serranos responderam e igualaram a contenda por Jô.



Assim, o Vilafranquense igualou Académica e Farense nos últimos lugares. Já o Covilhã igualou Rio Ave e Leixões no segundo lugar, chegando aos sete pontos.