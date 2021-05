No primeiro jogo de preparação para o Euro 2020, a Itália goleou San Marino por 7-0, na Arena da Sardenha.



A «squadra azzurra» quebrou a resistência adversária aos 33 minutos graças a um golo de Bernardeschi. Ainda antes do intervalo a equipa de Mancini marcou novamente por Gianmarco Ferrari.



Na segunda parte a Itália chegou à goleada com dois golos de Politano, dois de Pessina e um de Belotti.



Lembre-se que a Itália está inserida no grupo A do Euro 2020 juntamente com Suíça, Turquia e País de Gales.



Veja os golos do encontro: