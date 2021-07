A Inglaterra segue a alta velocidade em busca do sonho: conquistar o troféu do Euro 2020 a 11 de julho, em casa, no Estádio de Wembley. Este sábado, arrasou a Ucrânia nos quartos de final, com um 4-0 que não deixa margem para quaisquer dúvidas.

A seleção orientada por Gareth Southgate apresenta um registo irrepreensível neste Campeonato da Europa, com oito golos marcados e ainda sem golos sofridos, mantendo a baliza de Jordan Pickford inviolada. Segue-se a Dinamarca, nas meias-finais.

A Ucrânia prometia ser um obstáculo mais difícil, mas a entrada fulgurante dos ingleses no jogo desmontou o plano de Andriy Shevchenko. Ao quarto minuto, Sterling isolou Harry Kane com um passe extraordinário e o avançado do Tottenham inaugurou o marcador.



FICHA E FILME DO JOGO

Jadon Sancho e Mason Mount surgiram no onze de Inglaterra, por troca com Kieran Trippier e Bukayo Saka. No regresso ao esquema de quatro defesas, a seleção dos Três Leões chegou rapidamente à vantagem e soube tirar partido dessa realidade. Os ucranianos, que apresentaram uma estratégia destinada a suster o ímpeto contrário, tiveram de arriscar, fazendo uma alteração de pendor ofensivo ao minuto 35, sem resultados práticos.

A reta final da primeira parte, ainda assim, foi o melhor período da seleção de Leste, que esboçava argumentos para discutir o rumo da eliminatória. Porém. os britânicos entraram novamente com pressa na etapa complementar e arrancaram para a goleada.

Ao minuto 47, Luke Shaw levantou para a cabeça de Harry Maguire. Pouco depois (50m), cruzou na esquerda para a finalização de Harry Kane. Duas assistências para o lateral do Manchester United, bis do avançado do Tottenham, terceiro golo no Euro 2020.

A Ucrânia, com enormes falhas na marcação (Matvienko não conseguiu acompanhar Maguire e Kane nos lances dos golos), perdia as esperanças e limitava-se a lutar por uma saída digna da prova.

Gareth Southgate apreveitou a confortável margem de manobra para gerir ativos e dar tempo de jogo a outras unidades. Ainda antes da hora de jogo, por exemplo, lançou Jordan Henderson e seria mesmo o médio do Liverpool a fechar a contagem (63m), após canto cobrado por Mason Mount, evidenciando ainda mais as fragilidades defensivas do adversário.

Depois de chegar às meias-finais do Campeonato do Mundo de 2018 (derrota com a Croácia no acesso à final e com a Bélgica na disputa do 3.º/4.º lugar), a Inglaterra de Southgate está novamente perto das grandes decisões. Será que o futebol vai mesmo voltar a casa?