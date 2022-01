O Benfica isolou-se esta quarta-feira na liderança da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de futebol feminino, ao vencer na receção ao Sp. Braga, por 1-0.

Numa partida atrasada da segunda jornada, Ana Vitória desequilibrou as contas para a formação encarnada aos 76 minutos, de penálti.

As duas equipas entraram em campo invictas nesta fase, e com os mesmos pontos, mas o Benfica descola assim dos bracarenses e assume a liderança isolada, com nove pontos em três jogos.

Torreense, Famalicão, Sp. Braga e Sporting seguem empatados com seis pontos.