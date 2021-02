O FC Porto B empatou este domingo em casa do Penafiel, 0-0, e continua no último lugar da II Liga, decorridas 21 jornadas.

Os dragões acabaram o jogo reduzidos a dez unidades, fruto da expulsão de Gonçalo Brandão, a quatro minutos dos 90.

Com este resultado, o FC Porto B continua como lanterna vermelha da II Liga, agora em igualdade pontual com o Varzim, mas mais um jogo. Já o Penafiel está em oitavo, com 26 pontos.