O FC Porto B perdeu neste sábado por 4-0 no terreno do Sp. Covilhã.

O resultado foi construído na primeira parte, com a equipa treinada por Capucho a chegar à vantagem graças a um golo de Gilberto, na conversão de uma grande penalidade, aos 25m.

Aos 42m, Gleison aumentou a vantagem e mesmo a fechar o primeiro tempo, Gilberto voltou a dispor de um penálti, permitiu a defesa do guarda-redes portista, mas marcou na recarga.

O FC Porto B ficou reduzido a 10 jogadores aos 76m, devido à expulsão de Rodrigo Pinheiro e já nos descontos da partida, a equipa da casa chegou ao 4-0 com um golo de Joel Vital.

Com este resultado, o Sp. Covilhã sobe provisoriamente ao 5.º posto, com 11 pontos, enquanto os dragões estão no 13.º lugar, com sete.