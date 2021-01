O FC Porto B perdeu este domingo frente ao Feirense, por 2-0, resultado que condena os dragões a continuarem em zona de descida, após 16 jornadas da II Liga: os dragões levam seis jogos seguidos sem ganhar.

Em Santa Maria da Feira, os golos só apareceram na segunda parte: Ayomide fez o 1-0 aos 74 minutos e Fabrício Simões fechou a contagem cinco minutos depois, aos 79.

Nota para Francisco Conceição: o jovem de 18 anos, filho de Sérgio Conceição, estreou-se em convocatórias na equipa principal dos dragões na sexta-feira, frente ao Benfica, mas foi a jogo esta manhã, atuando os 90 minutos.

Com este resultado, o FC Porto continua no penúltimo lugar, com mais dois pontos do que o lanterna-vermelha Varzim (joga às 17h00), mas mais um jogo.

Já o Feirense está em terceiro, agora a apenas dois pontos do segundo classificado, a Académica de Coimbra.