O Mafra venceu na tarde deste sábado o Rio Ave em Vila do Conde, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol. Os visitantes estiveram a perder, mas deram a volta ao marcador.

A equipa comandada por Luís Freire chegou cedo à vantagem, com um golo de Hugo Gomes, aos 11 minutos.

Porém, o Mafra empatou ainda na primeira parte, por Pedro Lucas, ao minuto 38, tendo chegado ao golo da vitória já em cima do minuto 90, por Rodrigo Martins.

Já dentro dos seis minutos de compensação, Pedro Amaral ficou perto de um golaço que daria o 2-2, com um forte remate de pé esquerdo ao ferro. Os locais já tinham enviado uma bola ao poste, num jogo que fica indubitavelmente marcado por um polémico golo anulado pelo árbitro Manuel Oliveira a Aziz, por alegado fora-de-jogo - muito difícil de descortinar - que daria o 2-1 ao Rio Ave ao minuto 65.

Com este resultado, o Mafra chega aos 22 pontos e fica, à condição, isolado no sexto lugar, podendo apenas ser igualado pelo Nacional, que tem 19 pontos e menos um jogo. O Rio Ave mantém os 24 pontos e o quarto lugar. Sofreu a segunda derrota seguida e vê o Penafiel – que venceu o Feirense – aproximar-se, com 23 pontos e o quinto lugar. Por outro lado, o Feirense, terceiro com 26 pontos, não ganha distância à formação nortenha.