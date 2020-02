Penafiel e Desportivo de Chaves empataram esta segunda-feira sem golos, no Estádio Municipal 25 de abril, no jogo que encerrou a 21.ª jornada da II Liga de futebol.

Com este resultado, os dois clubes continuam na segunda metade da tabela e acentuaram a sequência de jogos sem vencer.

Os comandados de Miguel Leal estão no 14.º lugar, com 27 pontos. Levam cinco jornadas consecutivas sem vitórias. Já o Desp. Chaves, orientado por César Peixoto, aumentou para seis o número de jogos seguidos sem vitórias. Está no 12.º lugar, com 28 pontos.

