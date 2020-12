Já sem Toni Pereira no banco, o Cova da Piedade empatou esta terça-feira em casa da Oliveirense, 0-0, em jogo da 13.ª jornada da II Liga.

Com este resultado, o clube de Almada segue na décima posição, com 15 pontos, mais cinco do que a Oliveirense, 16.ª classificada.