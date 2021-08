O Rio Ave assinalou o regresso à II Liga com uma goleada por 5-1 sobre a Académica, na primeira jornada do campeonato.

Emprestado pelo Sporting aos vila-condenses, Pedro Mendes deu o melhor início ao Rio Ave, ao marcar aos dois minutos, Gabrielzinho (11m) e Costinha (22m) dilataram ainda na primeira parte, Zé Manuel (68m) deu seguimento no segundo tempo, João Carlos (71m) reduziu para os ‘estudantes’ e Hugo Gomes (81m) fez o resultado final.

O Rio Ave demonstrou as credenciais de candidato à subida com 20 minutos de muito bom nível e o lateral direito Costinha em destaque, primeiro ao assistir Pedro Mendes, com um cruzamento rasteiro que o avançado só teve de desviar para a baliza, e, no minuto seguinte, ao evitar o empate em cima da linha de golo, após remate de João Carlos.

Com este resultado, o Rio Ave assume a liderança da II Liga logo na primeira jornada, empurrando a Académica para o fundo da tabela.