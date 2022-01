O Penafiel regressou este sábado às vitórias na II Liga, ao vencer na receção ao Vilafranquense, por 4-3, em jogo da 18.ª jornada da competição.

Feliz deu vantagem à equipa da casa aos nove minutos, mas Enca Fati, em dois minutos (30m e 32m) deu a volta ao marcador e colocou a formação de Vila Franca de Xira em vantagem.

Pouco depois, aos 34 minutos, a igualdade viria a ser restabelecida, graças a um autogolo de Marcos Valente.

Na segunda parte, Roberto fez o 3-2 para o Penafiel aos 48 minutos, mas Nene voltou a deixar tudo empatado aos 80m. Lucas Tagliapietra acabou por ser o herói do conjunto de Filipe Rocha, ao fazer o 4-3 em cima do minuto 90.

Com este resultado, o Penafiel ocupa a sétima posição com 27 pontos. O Vilafranquense é 13.º, com 19.