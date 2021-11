Penafiel e Leixões empataram esta manhã a uma bola, em jogo da 11.ª jornada da II Liga.

A jogar fora de portas, a equipa de Matosinhos marcou logo aos dois minutos: Morim bateu um livre lateral, o defesa Léo Bolgado apareceu ao segundo poste e desviou com a coxa para o fundo das redes.

Morim esteve em destaque nesse lance, mas foi réu já na segunda parte, aos 66 minutos, quando foi expulso por acumulação de amarelos. Decisão do árbitro Iancu Vasilica muito contestada pelos matosinhenses.

A jogar com mais um, a formação de Pedro Ribeiro foi em busca do empate e conseguiu-o dentro dos 12 minutos de descontos dados pelo árbitro da partida.

Aos 90+10 minutos, o central Lucas foi à área leixonense e fez o empate com a cabeça, após grande assistência de Zé Valente.

Com este resultado, as duas equipas continuam separadas por um ponto na tabela classificativa: o Penafiel é sexto, com 16 pontos, o Leixões é nono, com 15.