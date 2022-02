O Rio Ave colocou-se esta quarta-feira em zona de subida à Liga, ao vencer na receção ao Sp. Covilhã (3-1), em jogo atrasado da 16.ª jornada da II Liga.

Aziz deu vantagem aos vilacondenses, aos 20 minutos, de penálti, mas os serranos conseguiram chegar ao empate ainda antes do intervalo, aos 45+2 minutos, por Diogo Almeida.

A 11 minutos dos 90, Zé Manuel fez o 2-1 para a equipa da casa, vantagem ampliada e fechada pelo mesmo Zé Manuel nos descontos da partida, aos 90+3 minutos.

Com este resultado, o Rio Ave é terceiro classificado da II Liga, posição de acesso direto à Liga, uma vez que o Benfica B, segundo classificado, não pode subir. Os encarnados têm os mesmos pontos do líder Casa Pia, mais dois do que o Rio Ave, mas os vilacondenses têm menos um jogo.