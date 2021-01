O Varzim venceu o FC Porto B este domingo, no Olival, por 1-0, em jogo da 18.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O único golo da partida foi apontado por Luís Pedro, aos 19 minutos, num remate na recarga a um lance de insistência na área, em que o guarda-redes Cláudio Ramos tudo fez para evitar o golo.

Ao terceiro jogo no comando técnico dos poveiros, esta é a primeira vitória de António Barbosa. Um triunfo que vale a saída do último lugar, que agora passa precisamente para o FC Porto B, 18.º e último com 13 pontos e sem vitórias nas últimas oito jornadas.

Já o Varzim, apesar de ainda estar em zona de descida, agora em 17.º, chega aos 14 pontos e aproxima-se do Académico de Viseu, 16.º com 16 pontos após a derrota este domingo em Coimbra. Ainda assim, os viseenses têm ainda menos um jogo disputado.

Também este domingo, houve já empate a dois golos no Vilafranquense-Benfica B.