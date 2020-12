O Vilafranquense recebeu e venceu esta segunda-feira o Arouca, por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da II Liga.

André Claro deu vantagem ao conjunto orientado por João Tralhão aos sete minutos; nos descontos, aos 90+7m, André Dias fez o 2-0 final.

Com este resultado, o Vilafranquense sobe ao 11.º lugar da classificação, com 14 pontos. Já o Arouca é sexto, com 22.