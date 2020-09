O Aberdeen é o adversário do Sporting na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, depois de a equipa escocesa ter vencido esta noite o Viking, da Noruega, por 2-0.

Em Stavanger, cidade norueguesa, o Aberdeen adiantou-se no marcador em cima do intervalo, aos 45 minutos, por intermédio de McCrorie.

No segundo tempo, a 12 minutos dos 90, Hedges fixou o resultado final em 2-0.

Assim, o clube escocês desloca-se a Alvalade no próximo dia 24 de setembro, numa eliminatória que será jogada a uma mão. Depois do adiamento do jogo com o Gil Vicente, este jogo marca a entrada oficial do Sporting na época 2020/21.