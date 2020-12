Se é para ser digna de Champions, que seja digna de Champions.

Na antevisão ao jogo com o Standard Liege, da última jornada da fase de grupos da Liga Europa, Jorge Jesus dissera que «a partir dos oitavos de final, a Liga Europa vai deixar de ser a Liga Europa e passar a ser uma segunda Champions».

Mas para o Benfica, tirando os milhões que até seriam bem-vindos, é muito provável que já a partir dos 16 avos de final calhe em sorte um dos tais rivais «de Champions».

Porque se o Benfica chegava à derradeira jornada a precisar de fazer melhor do que o Rangers, em casa do Lech Poznan…

… Mas nem isso a equipa de Jorge Jesus conseguiu. Apesar de ter sido sempre superior ao adversário e de ter criado oportunidades mais do que suficientes para vencer, o Benfica empatou 2-2. E andou sempre atrás do resultado.

Na primeira oportunidade que teve, o Standard Liege fez o 1-0, por Raskin, aos 12m. A reação encarnada foi rápida, o empate chegou quatro minutos depois por Éverton, e ao intervalo o resultado era escasso para o que as águias tinham criado.

Porém, na segunda parte, o filme repetiu-se. O Benfica desperdiçava, desperdiçava e desperdiçava. E do desperdício de um passe de Taarabt nasceu o segundo golo da equipa belga, por Tapsoba, aos 59m.

Mais uma vez a correr atrás – e já com o Rangers a vencer por 2-0 -, Jesus mexeu na equipa e o recém-entrado Pizzi voltou a empatar, aos 67m, na conversão de um penálti que resultou do engano do árbitro numa queda de João Ferreira na área.

Pizzi fez o sexto golo em seis jogos na Liga Europa, mas essa foi mesmo a única notícia positiva para as águias na partida, porque o resultado já não se alterou.

E agora, venha de lá essa «segunda Champions» já na próxima fase.

Ainda com grupos por fechar, neste momento, o adversário do Benfica vai sair de um lote que inclui: Manchester United, Ajax, Shakthar, Brugge, Roma, Arsenal, Villarreal, Din. Zagreb, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven ou Nápoles.

Talvez também seja preciso um Benfica de Champions para o que aí vem. Este da Liga Europa é capaz de não ser suficiente para o que aí vem…