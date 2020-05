Na Bundesliga, são onze contra onze e no final ganha o Bayern. A equipa de Munique deu um passo de gigante rumo ao título alemão, depois de vencer o Der Klassiker em casa do Borussia Dortmund. Resolveu Kimmich, com um golaço.

Na terceira jornada de futebol sem público, a Alemanha teve o duelo entre primeiro e segundo classificados e entre Haaland e Lewandowski. Os dois pontas de lança foram foco antes do encontro, mas a verdade é que a partida teria outros protagonistas.

O Borussia entrou veloz no encontro e melhor que o rival, mas a superioridade dentro do encontro foi alternada. A dois momentos bons do Dortmund respondeu o Bayern Munique. A uma fase inicial da equipa da casa com transição rápida, devolveram os bávaros com ataque posicional e a encostar a defesa adversária para trás.

Estava-se numa espécie de batalha a meio-campo, porém, quando o momento que definiu o jogo, e provavelmente o campeonato, chegou.

Kimmich marcou um dos golos mais bonitos da Bundeslga 2019/20 e um dos mais importantes. Da entrada da área, o médio fez um chapéu perfeito a Bürki. Com o estádio vazio, até se percebeu um «Bravo» gritado por um colega do Bayern Munique perante a obra-prima de Joshua Kimmich. Ali mesmo à beira do intervalo, foi um golpe duro para o Dortmund.

O Borussia não iria recuperar do 0-1, apesar de várias tentativas. A maior delas de Haaland. O norueguês ficou com a bola na área, Boateng escorregou e o remate parecia ir para golo. O defesa do Bayern conseguiu desviá-lo para canto, num lance polémico, porque até na Alemanha clássico não é clássico sem casos.

Com Neuer a mostrar-se seguro na baliza e Haaland a sair lesionado, o Der Klassiker inclinou-se para o Bayern. Lewandowski ainda atirou ao poste, mas isso foi apenas um apontamento num jogo que deixou os bávaros com mais sete pontos que o Dortmund e com o oitavo título seguido encaminhado. Apenas a matemática alimenta o sonho de quem vem atrás.