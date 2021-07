Este leão já ruge, e assusta.

No último teste de pré-época antes do arranque oficial da temporada, na Supertaça frente ao Sp. Braga, o Sporting venceu o Lyon, por 3-2, e conquistou o troféu Cinco Violinos.

Com exceção dos primeiros minutos do encontro, é difícil arranjar defeitos à exibição dos pupilos orientados por Ruben Amorim.

De facto, os primeiros minutos do conjunto leonino não foram famosos. Amorim juntou Matheus Nunes a Palhinha no meio-campo, e colocou Jovane a fazer companhia a Pedro Gonçalves e Paulinho na frente. Mas lá atrás é que estava o problema.

Peter Bosz, técnico do Lyon, entregou a direita do ataque a Ekambi, que teve a companhia muitas vezes de Dembélé. E quem sofreu com isso foi Feddal. O central marroquino mostrou dificuldades para controlar a profundidade defensiva, foi batida em algumas ocasiões, e numa delas o Lyon marcou, por Aouar. Estavam jogados oito minutos.

Inspiração leonina castigou permeabilidade francesa

O equilíbrio durou mais alguns minutos, mas depois só deu Sporting. À permeabilidade defensiva demonstrada pelo Lyon – basta dizer que Anthony Lopes foi, com distância, o melhor elemento em campo dos gauleses – os leões responderam com transpiração, mas, acima de tudo, inspiração.

Jovane, Pedro Gonçalves e Paulinho entenderam-se às mil maravilhas, ajudados por um excelente contributo ofensivo de Esgaio e Nuno Mendes – principalmente o esquerdino, que depois acabou por sair lesionado – e pela solidez do meio-campo de Matheus Nunes e Palhinha.

E os golos surgiram com naturalidade, com, repetimos, Jovane, Paulinho e Pedro Gonçalves em evidência. O avançado-centro bisou, Pote também fez o gosto ao pé e o extremo ganhou pontos na luta pela titularidade.

Regressado Slimani deu simpatia ao resultado

Marcaram-se três golos a verde e branco, mas podiam ter sido muitos mais. Só alguma ineficácia e uma super-exibição de Anthony Lopes evitaram um resultado bem mais volumoso.

A acabar, Slimani ainda marcou no regresso a Alvalade – de muitos golos, este certamente não terá custado particularmente aos sportinguistas – e reduziu para o Lyon para 3-2, um resultado, vá lá, muito simpático para os franceses.

O campeão nacional já ganha troféus em 2021/22, e mesmo que seja pré-época e que o resultado pouco importe, os indicadores são extremamente positivos. Para a temporada, incluindo a Liga dos Campeões. Sábado há mais, e a sério. Veremos como o leão rugirá perante o Sp. Braga.