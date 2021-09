A Seleção Nacional de sub-20 perdeu esta quinta-feira frente à Roménia, por 2-1, em jogo particular.

A equipa das quinas até entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador aos cinco minutos, fruto de um golo de Paulo Agostinho, com assistência de Tomás Esteves.

Em cima do intervalo, a equipa da casa chegou ao empate, com um golo de Stefan Baiaram, e Robert Mustaca completou a reviravolta a 20 minutos do fim.

O conjunto orientado por Emílio Peixe volta a jogar na terça-feira, ante a Polónia, também em encontro particular.