Diego Moreira arrancou uma jogada de génio neste domingo, no jogo entre o Benfica e o FC Porto, da primeira jornada da 2.ª fase do campeonato nacional de juniores, que as águias venceram por 1-0.

O jogador das águias passou por vários adversários, com detalhes técnicos de grande qualidade, num verdadeiro ‘show’ ao qual faltou dar o melhor seguimento no cruzamento final.

Recorde-se que Diego Moreira é filho de Almani Moreira, internacional jovem português que brilhou no Boavista antes de fazer uma carreira de respeito em países com a Bélgica, Alemanha ou Sérvia.