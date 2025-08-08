Esta sexta-feira está a ser muito bem sucedida para Portugal, que arrecadou mais duas medalhas, uma de prata e uma de bronze, nos Jogos Mundiais da China.

Depois do «ouro» conquistado por Gabriel Albuquerque e Lucas Santos, foi a vez da ginástica acrobática ganhar protagonismo, nas vertentes de pares mistos e pares femininos.

Na primeira das duas, Lara Fernandes e Guilherme Henriques somaram um total de 28.540 pontos, apenas atrás da Ucrânia (29.110) e à frente de Israel, que ficou com o bronze (28.250).

Do lado feminino, Beatriz Carneiro e Inês Faria conquistaram a medalha de bronze, com um total de 27.770 pontos, atrás da Ucrânia (28.270 pontos), medalhada de prata, e da Bélgica (28.620), medalhada de ouro.

Recorde-se que os Jogos Mundiais decorrem até 17 de agosto, na China.