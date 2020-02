Os Jogos Olímpicos não serão adiados ou cancelados por causa do Covid-19, ou Coronavírus. Quem o garantiu foi o presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Yoshiro Mori, nesta quinta-feira.

O responsável criticou ainda os «rumores irresponsáveis» sobre o assunto e pediu calma para lidar com a situação.

«Gostaríamos de coordenar com o governo nacional e agir com calma», afirmou Mori na reunião com os altos responsáveis do Comité Olímpico Internacional (COI).

Na mesma reunião, Yuriko Koike, o governador de Tóquio, comprometeu-se a estabelecer «medidas rigorosas» de proteção para a população, enquanto o presidente da vila olímpica, Saburo Kawabuchi, reiterou a esperança em que a «estação das chuvas» mate a doença.

De recordar que vários eventos desportivos foram cancelados na China, incluindo qualificações olímpicas. O Japão contabiliza 28 casos, quatro dos quais graves.