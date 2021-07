Scottie Pippen abraçou uma forma original para recordar a medalha de ouro conquistada pela seleção de basquetebol dos Estados Unidos da América nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992.



A propósito dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o antigo basquetebolista vai alugar a sua mansão por 92 dólares (77 euros) por noite, em três datas distintas, a um grupo máximo de quatro pessoas.



A experiência está agendada para os dias 2, 4 e 6 de agosto e as reservas devem ser realizadas a 22 de julho na plataforma Airnb.



Os felizardos que garantirem as reservas terão direito ainda a um encontro virtual com Scottie Pippen, que irá recordar a sua experiência olímpica e falar sobre a sua mansão, onde estão imortalizadas várias etapas da carreira do basquetebolista.