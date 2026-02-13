Breezy Johnson teve um dia inesquecível em Itália, poucos dias após ter conquistado a medalha de ouro na prova de Downhill, nos Jogos Olímpicos de Inverno, e acabou por ser pedida em casamento.

O momento aconteceu junto à meta, esta quinta-feira, minutos após ter desistido da super-G feminina, e foi aplaudido por diversos membros da equipa de esqui dos Estados Unidos, tendo chegado inclusive aos «ouvidos» de Taylor Swift.

O noivo da atleta norte-americana, Connor Watkins, recitou uma das músicas da cantora enquanto colocava o anel no dedo de Breezy Johnson e isso mereceu uma reação à altura. «Onde está o troféu? Ele vem a correr para mim. Parabéns», pode ler-se no comentário de Taylor Swift.

Assista aqui ao momento: